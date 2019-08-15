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Москвичи полюбили эрзац-жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Доля малогабаритных квартир-студий в спросе на новостройки Москвы выросла за год с 4 до 7 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков компании «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).
Темпы реализации студий за год увеличились на 8 процентов, отмечается в исследовании. Средняя стоимость квадратного метра достигла к августу 2019-го 212 тысяч рублей, это на 9 процентов больше, чем годом ранее. Причинами такой динамики в компании называют введение в России новых правил долевого строительства, которое удорожает себестоимость новостроек.
По статистике компании, стоимость квадратного метра в московской квартире-студии в среднем на 10 процентов выше, чем в однокомнатной квартире стандартной площади и планировки. При этом за счет малого метража бюджет покупки студии оказывается на 30 процентов ниже, чем обычной «однушки». Не менее 60 процентов столичных студий имеют площадь 20-25 квадратных метров, еще 35 процентов — 30-35 квадратных метров, а 5 процентов предложения — всего 15-18 «квадратов», подсчитали аналитики «ИНКОМа».
«Благодаря ценовой доступности студии в проектах масс-маркета продаются первыми. За первый квартал реализации проекта "вымываются" 70 процентов представленных в нем студий, остальные находят владельца в течение последующих трех месяцев», — комментирует ситуацию на первичном рынке заместитель директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.
Ранее в компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой квартиры Москвы. В августе 2019-го минимальный бюджет покупки квартиры в столичных новостройках был зафиксирован в одном из ЖК района Кунцево: за 3,18 миллиона рублей на продажу выставлена квартира-студия площадью 19,8 квадратного метра.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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