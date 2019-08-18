В России зафиксирован рекордный спрос на аренду «однушек»

В России зафиксировали рекордный за пять лет спрос на аренду однокомнатных квартир, сообщает «Коммерсантъ».

В связи с этим собственники жилья подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1-2 тысячи рублей в месяц. Это привело к подорожанию аренды квартир в городах-миллионниках практически на 4%.

Так, в Москве средняя цена за аренду однокомнатной квартиры превысила отметку в 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что минимальная ставка аренды квартиры в старых границах Москвы в июле составила 19 тысяч рублей в месяц, в Новой — 17 тысяч рублей месяц.