Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.26
$
66.20
73.61
73.55
Прогноз
19.08 – 26.08
$
65.50
73.00
Индексы и котировки Brent
58.64
+0.00 Золото
1513.26
+0.00 РТС
1239.81
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1091
–0.0018
02.08
1.1109
13.08
02.08
22.07

В России зафиксирован рекордный спрос на аренду «однушек» 

Мир24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: «Мир 24» / Николай Костюшин
В России зафиксировали рекордный за пять лет спрос на аренду однокомнатных квартир, сообщает «Коммерсантъ».
В связи с этим собственники жилья подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1-2 тысячи рублей в месяц. Это привело к подорожанию аренды квартир в городах-миллионниках практически на 4%.
Так, в Москве средняя цена за аренду однокомнатной квартиры превысила отметку в 35 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что минимальная ставка аренды квартиры в старых границах Москвы в июле составила 19 тысяч рублей в месяц, в Новой — 17 тысяч рублей месяц.
Мир24: последние новости
Льготы по ипотеки в странах СНГ Бюджетный вариант: за сколько можно снять квартиру в Москве Ошибка при выделении средств на жилье превратила новоселов в должников
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия прощается с американскими долгами121
У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро2
Нехватку лекарств и топлива прогнозируют Британии6
США отказались поставлять в РФ детали для «Спектра-М»13
Посчитали — прослезились: На улицы Грузии вышли отельеры156
Видео
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
00:55
Богатства подо льдами: Трамп хочет купить Гренландию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть