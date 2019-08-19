Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.26
$
66.20
73.55
73.65
Прогноз
19.08 – 26.08
$
64.65
73.16
Индексы и котировки Brent
58.64
+0.00 Золото
1513.26
+0.00 РТС
1239.81
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
18.08
1.1094
–0.0015
04.08
1.1109
14.08
04.08
23.07

В Москве аномально подорожала аренда жилья 

Lenta.ru + ещё 3 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стоимость аренды жилья в российских городах-миллионниках за год выросла в среднем на 4 процента, ставки для нанимателей в Москве в августе 2019-го достигли рекордного уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Некоторые владельцы съемного жилья в российских городах-миллионниках с августа 2018-го повысили своим нанимателям ставки еще существеннее: на 1-2 тысячи, при средней по стране ставке аренды однокомнатной квартиры в 15,9 тысячи рублей.
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц. Таким образом, только относительно июля 2019-го аренда «однушек» в российской столице выросла в цене на 4 процента.
Средняя стоимость съемной московской «двушки» в августе 2019 года составила 50,1 тысячи рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ». Это на 5 процентов дороже, чем месяцем ранее. Такую динамику опрошенные изданием эксперты объясняют скачком спроса на аренду: интерес к съемному жилью городов-миллионников летом 2019 года достиг рекордного за последние пять лет уровня.
Согласно ранее опубликованным данным аналитиков «Миэль-Недвижимость», минимальная стоимость аренды жилья в Москве в августе 2019-го составила 19 тысяч рублей. В таком бюджете предлагалось снять 30-метровую «однушку» в районе Люблино.
Последние новости
Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку Названы риски рекомендаций Минздрава для курильщиков
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился неожиданный сторонник15
Белый дом не ожидает экономического спада в США8
Трамп считает экономику США лучшей в мире1
Аргентина потенциально находится в условиях дефолта
Россия прощается с американскими долгами603
Видео
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
00:55
Богатства подо льдами: Трамп хочет купить Гренландию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение