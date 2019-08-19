В Москве аномально подорожала аренда жилья

Стоимость аренды жилья в российских городах-миллионниках за год выросла в среднем на 4 процента, ставки для нанимателей в Москве в августе 2019-го достигли рекордного уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Некоторые владельцы съемного жилья в российских городах-миллионниках с августа 2018-го повысили своим нанимателям ставки еще существеннее: на 1-2 тысячи, при средней по стране ставке аренды однокомнатной квартиры в 15,9 тысячи рублей.

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц. Таким образом, только относительно июля 2019-го аренда «однушек» в российской столице выросла в цене на 4 процента.

Средняя стоимость съемной московской «двушки» в августе 2019 года составила 50,1 тысячи рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ». Это на 5 процентов дороже, чем месяцем ранее. Такую динамику опрошенные изданием эксперты объясняют скачком спроса на аренду: интерес к съемному жилью городов-миллионников летом 2019 года достиг рекордного за последние пять лет уровня.

Согласно ранее опубликованным данным аналитиков «Миэль-Недвижимость», минимальная стоимость аренды жилья в Москве в августе 2019-го составила 19 тысяч рублей. В таком бюджете предлагалось снять 30-метровую «однушку» в районе Люблино.