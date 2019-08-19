Мутко предложил зафиксировать ставку по ипотеке на уровне 10,1 процента

Средняя ипотечная ставка может быть скорректирована. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9 процента годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5 процента, а к 2024 году — до 7,9 процента.

"В целом, по 2019 году предлагается зафиксировать ставку на уровне 10,1 процента. К 2020 году перейти на 9,6-9,7 процента. В 2021 году выйти на ставку 8,9 процента", — сказал Виталий Мутко.

Что касается ввода жилья, в ближайшие два года предполагается сохранить объемы 2018 года на уровне 75,3 миллиона квадратных метров.

Относительно перехода на проектное финансирование пока сложно сказать, как изменились цены и поведение застройщиков. Большая часть еще реализует строительство по старым правилам. По словам Мутко, первые объектные выводы можно будет сделать не раньше 1 июля 2020 года.

Также вице-премьер отметил, что ряд положений стандарта комплексного развития территорий, который пока носит рекомендательный характер, со временем станет обязательным. Стандарт должен повысить качество жилья и городской среды.

Сейчас идет проработка вопроса, в какие правительственные акты его внедрить. По словам вице-премьера Виталия Мутко, есть параметры, которые должны в первую очередь стать обязательными. Прежде всего это наличие социальной инфраструктуры (школы, детские сады). Второе — вопросы сдачи жилья, в частности, отделка новой квартиры, которая должна осуществляться по стандарту.

Сперва для реального использования стандарта застройщиками правительство планирует задействовать стимулирующий фактор.