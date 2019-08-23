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Россиянам посоветовали подождать с ипотекой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Ипотечные кредиты подешевели у множества российских банков, но эксперты советуют пока что не торопиться с ипотекой, так как ставки по ипотеке могут снизиться еще. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Крупнейшие 18 банков из 20 по объему ипотечного портфеля 18 снизили ставки с начала августа 2019 года. Речь идет, в частности, о Сбербанке, ВТБ, Райффайзенбанке, «Абсолют банке», Россельхозбанке, Росбанке, «Возрождении», Промсвязьбанке, Альфа-банке, «ФК Открытии», «Уралсибе», Связь-банке. В среднем снижение ставок составило 0,2–0,5 процентного пункта.
Эксперты, опрошенные изданием, не рекомендуют гражданам спешить с оформлением кредитов: банки могут и дальше понижать ставки. К тому же в ближайшие месяцы не ожидается роста цен на жилье.
Массовое снижение ставок аналитики объясняют политикой Центробанка, который повторно в конце июля этого года снизил ключевую ставку до 7,25 процента. Также одна из причин удешевления кредитов — национальный проект повышения доступности жилья. Его исполнение заставляет государственные банки активно снижать ставки по ипотеке, задавая тренд всему рынку.
По данным маркетингового агентства Маrcs, в августе 2019 года минимальные ипотечные ставки у крупных банков на покупку жилья в новостройках варьируются от 8,1 до 10,75 процента, на вторичном рынке — от 8,9 до 10,75 процента. Но к концу года, по прогнозам, средневзвешенная ставка ипотеки может составлять уже 9 процентов годовых.
Центральный банк ранее сообщал, что средневзвешенная ставка выданных в июне этого года ипотечных кредитов составила 10,28 процента. Показатель за июль пока что не опубликован.
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Недвижимость , Демьян Кудрявцев , Абсолют Банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк , Ведомости
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