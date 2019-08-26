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ЦБ повысил курс доллара и евро 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости».
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 77,12 копейки, до 73,3955 рубля.
Курс доллара вырос на 36,89 копейки, до 65,9735 рубля.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Центральный банк России
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