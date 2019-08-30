Найдена мельчайшая квартира России

Минимальная площадь квартиры на российском рынке новостроек в августе 2019-го составила 14,3 квадратного метра, свидетельствуют материалы ЦИАН , предоставленные редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, студия такой площади выставлена на продажу в одном из московских жилых комплексов. «Этот объект находится не просто в столице, а в центральной ее части — в Таганском районе, — указывают в ЦИАН. — Это определяет высокую стоимость лота: 4,67 миллиона рублей, или более 300 тысяч рублей за квадратный метр».

Как отмечают эксперты, в целом малогабаритные квартиры остаются наиболее востребованными на отечественном рынке жилья, при этом на сегодняшний день лишь в 25 регионах страны в продаже представлены комплексы со студиями площадью до 20 квадратных метров.

В топ-10 регионов, где продаются самые компактные квартиры, помимо Москвы, попали: Калининградская область (минимальная площадь продаваемых студий — 15 квадратных метров), Башкортостан (15,8 метра), Воронежская область (16,7), Алтайский край (16,97), Тюменская, Нижегородская, Московская области, Красноярский край (во всех четырех — 17 квадратных метров), Краснодарский край (17,09 метра).

Ранее в августе стало известно, что квартиры-студии в России дорожают более высокими темпами, чем другие форматы жилья. За год в среднем по стране квадратный метр в студиях прибавил в цене 15 процентов. Лидерами по темпам удорожания малогабаритных квартир стали Краснодарский край и Белгородская область.