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Вторичное жилье дорожает по всей стране 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Вторичное жилье дорожает по всей стране
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
За год вторичное жилье в российских городах-миллионниках подорожало на 9%. Рост стоимости вторички за месяц составил 1%.
Наиболее существенно за последний месяц цены выросли в Волгограде — на 2%, до 51,6 тысячи рублей за квадратный метр, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ЦИАН. В годовом выражении самую заметную динамику показал Красноярск, где стоимость квадрата вторички выросла на 16% — до 63,3 тысячи рублей.
Средний бюджет покупки однокомнатной квартиры вырос сильнее всего в Омске — на 1,7%, до 1,6 миллиона рублей. Годовая динамика составила 5,1%. В Перми средняя однушка выросла в цене за год на 9,6%, до 2,07 миллиона. В Тюмени — на 13,7%, до 2,53 миллиона рублей.
В Москве однокомнатную квартиру на вторичном рынке сейчас можно купить в среднем за 8,26 миллиона рублей. Это на 7,7% дороже, чем в августе прошлого года. В Петербурге средняя стоимость вторичной однушки составляет 5,1 миллиона рублей — плюс 10,5% за год.
Эксперты, впрочем, полагают, что рынок ждет охлаждение — после того, как схлынет активность начала делового сезона.