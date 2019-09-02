Названы отказавшиеся от ипотеки регионы России

В первом полугодии 2019 года в субъектах РФ выдача жилищных кредитов оказалась ограничена несколькими десятками сделок на регион. Абсолютным ипотечным антилидером оказалась Республика Ингушетия. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков ЦИАН

По статистике компании, с января по июль 2019 года жители Ингушетии оформили лишь 19 ипотечных сделок. В число регионов с минимальной выдачей ипотеки вошли также Еврейская автономная область (31 кредит), Чеченская Республика (38 кредитов), Ненецкий автономный округ (43 кредита). Менее ста ипотечных сделок на регион за полгода было заключено в Республике Алтай (49), Республике Тыва (53), Чукотском автономном округе (66), Карачаево-Черкесской Республике (77).

Значительно ниже средних по стране показателей выдачи ипотеки оказались полугодовые результаты города федерального значения Севастополь (163 сделки) и Магаданской области (179 сделок).

Всего в первом полугодии 2019-го в России было выдано 146,1 тысячи ипотечных кредитов — на 17 процентов меньше, чем годом ранее. Регионами-лидерами по объемам кредитования оказались Москва (15 тысяч сделок), Санкт-Петербург (13,9 тысячи сделок) и Московская область (10 тысяч сделок). За пределами столичных агломераций максимальные показатели продемонстрировали Краснодарский край (5,9 тысячи ипотечных кредитов), Башкортостан (4,9 тысячи сделок) и Свердловская область (4,1 тысячи сделок).

Исследование ипотечной активности россиян в различных регионах провели и аналитики РИА Новости. По их статистике, за период с августа 2018-го по август 2019 года реже всего брали ипотеку жители Ингушетии, Чечни и Дагестана.