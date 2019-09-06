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Развенчан миф о заполонивших Москву провинциалах 

Lenta.ru 26 минут назад
Развенчан миф о заполонивших Москву провинциалах
Фото: РИА Новости
Большинство квартир в новостройках столичного региона покупают его же жители — москвичи и зарегистрированные в Подмосковье. Об этом свидетельствуют материалы «БЕСТ-Новострой», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, на москвичей в 2019 году приходится 75 процентов сделок по покупке строящегося жилья в городе и его окрестностях, еще 15 процентов договоров подписывают резиденты области. За год число покупателей, уже прописанных в Москве, увеличилось на 8 процентов. Доля жителей Подмосковья, напротив, сильно снизилась — на 9 процентов. Лишь 10 процентов покупок совершают зарегистрированные за пределами Московского региона.
Как отмечают эксперты, среди приобретателей первичной недвижимости растет доля тех, у кого уже имеется собственная квартира, — в 2019-м она увеличилась до 66 процентов (против 58 процентов в 2018-м). При этом большинство — 64 процента — используют для покупки ипотеку.
Некоторые изменения произошли в структуре источников, на которые ориентируются покупатели при выборе жилья. В частности, в 2019-м сократилась доля тех, кто опирается на рекомендации знакомых — таких было 20 процентов, а стало 16 процентов. Симметрично, на те же 4 процента, увеличилось число тех, кто предпочитает искать квартиру в интернете — с 54 до 58 процентов.
Ранее, в августе, стало известно, что спрос на квартиры в новостройках «старой» Москвы снизился с начала 2019 года на 7 процентов. Особенно заметно — на 15 процентов — сократились продажи в строящихся жилых комплексах бизнес-класса.
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Недвижимость , Lenta.ru
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