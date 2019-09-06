Кожемяко обратился к Путину для решения проблемы дольщиков в Приморье

Кожемяко попросил Путина выделить дотацию для решения проблемы дольщиков в Приморье

Власти Приморского края попросили президента России Владимира Путина выделить прямую дотацию для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя вопрос жительницы Приморья о проблеме обманутых дольщиков.

Жительница Приморья обратилась к президенту с просьбой решить проблему обманутых дольщиков. По ее словам, дом, за квартиру в котором она платит ипотеку, должен был быть сдан более пяти лет назад, но этого не произошло.

"У меня подготовлено письмо для вас. У нас более 1300 семей — те, кто были обмануты. Некоторые дольщики с 2003 года платят ипотеку, снимают жилье. Нужна дотация прямая бюджету с тем, чтобы мы этот вопрос закрыли, я тоже подготовил материалы", — сказал Кожемяко.

В апреле 2019 года в Приморье был зарегистрирован краевой фонд, главная задача которого заключается в том, чтобы в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. Создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".