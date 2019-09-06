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Кожемяко попросил Путина выделить дотацию для решения проблемы дольщиков в Приморье 

ТАСС 17 минут назад
Кожемяко обратился к Путину для решения проблемы дольщиков в Приморье
Фото: РИА Новости
Власти Приморского края попросили президента России Владимира Путина выделить прямую дотацию для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя вопрос жительницы Приморья о проблеме обманутых дольщиков.
Жительница Приморья обратилась к президенту с просьбой решить проблему обманутых дольщиков. По ее словам, дом, за квартиру в котором она платит ипотеку, должен был быть сдан более пяти лет назад, но этого не произошло.
"У меня подготовлено письмо для вас. У нас более 1300 семей — те, кто были обмануты. Некоторые дольщики с 2003 года платят ипотеку, снимают жилье. Нужна дотация прямая бюджету с тем, чтобы мы этот вопрос закрыли, я тоже подготовил материалы", — сказал Кожемяко.
В апреле 2019 года в Приморье был зарегистрирован краевой фонд, главная задача которого заключается в том, чтобы в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. Создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Недвижимость , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Олег Кожемяко
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