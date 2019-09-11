Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.44
72.06
72.14
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
73.58
Индексы и котировки Brent
63.01
+0.25 Золото
1492.21
–0.09 РТС
1353.44
+0.22
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1010
–0.0080
27.08
1.1090
08.09
28.08
16.08