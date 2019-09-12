Москвичи испугались верхних этажей

Только четыре процента покупателей в Москве отдают предпочтение квартирам, расположенным выше 25 этажа. Об этом говорится в исследовании портала недвижимости Urbanus.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

С января по июль 2019 года насчитывается 45 адресов, где была продана недвижимость на 25 этаже и выше. Из них три принадлежат к премиум-классу, 19 — к комфорт-классу, а 23 — к бизнес-классу. Среди крупных проектов наибольшая доля сделок с высотными лотами отмечается в жилищных комплексах Neva Towers (82,4 процента), Wellton Towers (69,3 процента), «Небо» (46,5 процента), Capital Towers (44,8 процента), «Селигер Сити» (32,3 процента) и «Фестиваль Парк» (31,2 процента). «Небо» (186 сделок) и «Селигер Сити» (171 сделка) — основные поставщики «высотного» жилья на московском рынке.

За указанный период было куплено 200 квартир и апартаментов, находящихся на высоте 41 этажа и выше. Пять шестых от этого количества приходится на комплексы Neva Towers, «Небо» и Wellton Towers. Также фигурируют D1, Headliner, Capital Towers и «Фили Сити».

Самым популярным у московских покупателей стало жилье на пятом этаже — 2024 договора долевого участия. Немногим уступают в популярности шестой (1988 сделок), седьмой (1961 сделка) и четвертый (1939 сделок) этажи. Всего на третий-восьмой этажи приходится около 11,6 тысячи лотов — это 36,9 процента от общего объема реализованного фонда. Только каждый пятый покупатель отдает предпочтение 11-15-му этажам, каждый седьмой — 16-20-му.

Стоимость квадратного метра варьируется от 188,3 тысячи рублей (21-25-е этажи) до 196,8 тысячи рублей (1-5-е этажи). Резкий скачок цены наблюдается только в более высоких этажных поясах за счет премиальности жилья. На 26-30-м этаже квадратный метр стоит в среднем 214,9 тысячи рублей, на 31-35-м — 225,2 тысячи рублей, на 36-40-м — 253,6 тысячи рублей, выше 40-го — 334 тысячи рублей.

Отчет составлен на основе данных Росреестра . Учитывались продажи по договорам долевого участия в жилых комплексах «старой» Москвы без учета оптовых сделок.

По итогам 2018 года самым востребованным у покупателей первичного жилья комфорт-класса в Московском регионе стал шестой этаж, что практически повторяет статистику 2019 года.