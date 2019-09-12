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Россияне случайно получили новое жилье и рассердились 

Lenta.ru 3 часа назад
Россияне случайно получили новое жилье и рассердились
Фото: страница Поселок Выльтыдор во ВКонтакте
В Коми жители поселка Выльтыдор отказались выселяться из аварийного дома, подлежащего сносу. Они обратились в прокуратуру с требованием не сносить жилье, а просто сделать небольшой ремонт. Об этом пишут «Невские новости».
Речь идет о двухэтажном деревянном доме по адресу Механическая улица, дом 3, который был построен в середине XX века. Здание попало в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья после экспертизы, которая была проведена по заявлению одного из собственников. Он собрал подписи своих соседей, убедив их, что речь идет о просьбе ускорить капитальный ремонт дома. Однако вместо капремонта проживающие в доме люди получили уведомления о переселении.
Жильцы утверждают, что дом находится в удовлетворительном состоянии. По их мнению, необходимо лишь обшить фасад здания и отремонтировать кровлю. Однако строение уже вычеркнули из очереди на капремонт, и взносы с жителей собирать не планируют. Для пересмотра результатов экспертизы гражданам нужно будет снова обратиться в комиссию, чтобы та повторно обследовала здание. Но шансов отменить прежнее решение, по информации издания, мало.
Программа по переселению из аварийного жилья стартовала в 2008 году и выполнялась в несколько этапов. Последний этап, который стартовал в 2019-м, реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что до 2024 года из непригодного для жизни жилья переселят 530,9 тысячи граждан. Из бюджета страны на эти цели выделят около полутора триллионов рублей.
«Коммунальный рэкет» управляющих компаний
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Недвижимость , Генпрокуратура РФ
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