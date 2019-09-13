Пенсионерке не дали квартиру из-за тезки

Пенсионерка из Свердловской области не смогла получить новую квартиру из-за того, что в Воронежской области у нее оказалась тезка с той же датой рождения.

Пенсионерка должна была получить новую квартиру как переселенка из аварийного фонда. Дом, в котором она жила сорок лет, признали аварийным в 2017-м, когда же пришло время переезжать, в администрации заявили: у нее уже есть квартира под Воронежем.

Имя и фамилия у женщины не редкие — Надежда Иванова . Однако номера паспортов у обеих женщин разные, это и помогло довольно быстро разобраться в ошибке. Но процесс получения новой квартиры все равно затормозился — администрация отказалась выдавать ключи от нового жилья, сообщает ОТР.