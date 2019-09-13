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Пенсионерке не дали квартиру из-за тезки 

Вести.Ru 1 час назад
Пенсионерке не дали квартиру из-за тезки
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Пенсионерка из Свердловской области не смогла получить новую квартиру из-за того, что в Воронежской области у нее оказалась тезка с той же датой рождения.
Пенсионерка должна была получить новую квартиру как переселенка из аварийного фонда. Дом, в котором она жила сорок лет, признали аварийным в 2017-м, когда же пришло время переезжать, в администрации заявили: у нее уже есть квартира под Воронежем.
Имя и фамилия у женщины не редкие — Надежда Иванова. Однако номера паспортов у обеих женщин разные, это и помогло довольно быстро разобраться в ошибке. Но процесс получения новой квартиры все равно затормозился — администрация отказалась выдавать ключи от нового жилья, сообщает ОТР.
В итоге к делу подключили депутатов, прокуратуру и суд, который и принял решение вернуть женщине право на квадратные метры. Но воспользоваться им она сможет только через полгода, а все это время будет вынуждена жить в маленькой комнате в общежитии.
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Комментарии
Недвижимость , Надежда Иванова , Генпрокуратура РФ
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