В России резко подорожало съемное жилье

Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН

По подсчетам аналитиков, в 15 городах-миллионниках ставки найма однокомнатных квартир выросли в среднем на 5 процентов (по сравнению с показателем за август). «Двушки» стали на 4 процента дороже. Наиболее заметно прибавили в цене арендные квартиры в Воронеже: здесь ставки одно— и двухкомнатных лотов увеличились сразу на 14 и 15 процентов соответственно.

Также существенно подорожало съемное жилье в Краснодаре (на 12 и 8 процентов соответственно) и в Санкт-Петербурге (ставки и для одно-, и для двухкомнатных вариантов выросли на 10 процентов). В Москве стоимость аренды «однушек» за месяц увеличилась на 5 процентов, «двушек» — на 2 процента.

Аналитики связывают ценовой рост с началом делового сезона и учебного года, но полагают, что в последующие месяцы снижения ставок не произойдет: высокий спрос на съемное жилье обеспечат граждане, откладывающие покупку жилья из-за его подорожания.