Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.19
70.90
70.95
Прогноз
16.09 – 23.09
$
66.19
73.10
Индексы и котировки Brent
65.05
+0.14 Золото
1503.09
+0.04 РТС
1386.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1066
+0.0097
02.09
1.0969
12.09
02.09
21.08

В России резко подорожало съемное жилье 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В России резко подорожало съемное жилье
Фото: РИА Новости
Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.
По подсчетам аналитиков, в 15 городах-миллионниках ставки найма однокомнатных квартир выросли в среднем на 5 процентов (по сравнению с показателем за август). «Двушки» стали на 4 процента дороже. Наиболее заметно прибавили в цене арендные квартиры в Воронеже: здесь ставки одно— и двухкомнатных лотов увеличились сразу на 14 и 15 процентов соответственно.
Также существенно подорожало съемное жилье в Краснодаре (на 12 и 8 процентов соответственно) и в Санкт-Петербурге (ставки и для одно-, и для двухкомнатных вариантов выросли на 10 процентов). В Москве стоимость аренды «однушек» за месяц увеличилась на 5 процентов, «двушек» — на 2 процента.
Аналитики связывают ценовой рост с началом делового сезона и учебного года, но полагают, что в последующие месяцы снижения ставок не произойдет: высокий спрос на съемное жилье обеспечат граждане, откладывающие покупку жилья из-за его подорожания.
Ранее в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев похвалил снимающих квартиры россиян. Он отметил, что развитию института съемного жилья в стране препятствует психологический фактор: большинство граждан имеют глубинную установку на обязательное владение недвижимостью.
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Последние новости
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Москвичей предупредили о сильном ветре Москвичей предупредили о сильном ветре Россия развернула новый полк С-400 Россия развернула новый полк С-400
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Дмитрий Медведев , ЦИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко напомнил России о компенсациях
Лукашенко напомнил России о компенсациях
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке88
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию9
Соседские войны: дачникам вернули амнистию
Соседские войны: дачникам вернули амнистию9
Новак оценил возможность дефицита нефти
Новак оценил возможность дефицита нефти
Видео
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
08:44
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
Экономика Компании
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
06:06
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
Личный счет
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
00:36
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Личный счет Экономика
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
01:00
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
Экономика
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
02:00
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
Рынки Статьи
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
01:19
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
Рынки Компании
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
01:59
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
Компании
SuperJet захотели переименовать
01:00
SuperJet захотели переименовать
Компании
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение