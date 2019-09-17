Съемные квартиры в Москве резко подорожали

Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве поднялась до 23 тысяч рублей в месяц — рост к августу 2019 года составил 15 процентов. Об этом сообщается в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В августе 2019 года минимальная арендная ставка в столице (без учета Новой Москвы) не превышала 20 тысяч рублей за самое экономичное жилье. Теперь по такой цене в базе агентства квартиру не найти: самым дешевым объектом сентября оказалась «однушка» в районе Перово — она сдается за 23 тысячи рублей в месяц.

Второе место досталось однокомнатной квартире без балкона, которая сдается за 24 тысячи рублей в месяц. «Однушка» располагается на последнем этаже девятиэтажки, ее площадь составляет 27 квадратных метров. Ближайшая станция метро — «Кунцевская».

Третью строчку рейтинга занимает «двушка» в 15 минутах езды от станции метро «Щелковская». За 45 «квадратов» на третьем этаже девятиэтажки придется отдать 25 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года стоимость аренды квартир в городах-миллионниках выросла в среднем на пять процентов (по сравнению с показателем за август). Аналитики полагают, что высокий спрос сохранится благодаря людям, которые откладывают покупку жилья из-за его подорожания.