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В московском районе рухнули цены на жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
В московском районе рухнули цены на жилье
Фото: РИА Новости
За пять лет вторичная недвижимость подорожала в 108 из 115 районов Москвы. В семи, напротив, отмечалось снижение. Об этом свидетельствуют предоставленные «Ленте.ру» данные аналитиков портала Domofond.
Особенно выраженной отрицательная ценовая динамика оказалась в Крылатском: за пять лет жилье здесь подешевело на 10,1 процента. При этом, как отмечается в материалах компании, в 2015-м стоимость жилья в районе росла. Однако после, в 2016 и 2017 годах, в Крылатском произошел настоящий обвал цен: «вторичка» просела в цене на 24,5 процента. К началу сентября 2019-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в районе составила 240,5 тысячи рублей.
Заметным снижение также оказалось в Савеловском районе — минус 4,2 процента за пять лет, до уровня в 222,7 тысячи рублей за метр. Более одного процента за период с августа 2014 года по сентябрь 2019-го потеряло вторичное жилье Гагаринского района. К началу осени показатель составил 297,4 тысячи рублей за метр.
Снижение цен в пределах от 0,2 до 0,9 процента отмечалось, по статистике Domofon