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Приставам расширят полномочия 

Финмаркет 1 час назад
Приставам расширят полномочия
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции приступило к разработке законопроекта, регламентирующего принудительные проверку жилого помещения в многоквартирном доме судебными приставами, когда есть данные о нарушениях при перепланировке и ремонтных работах по установке газового оборудования, сообщают "Известия".
Законодательство предписывает довольно жесткие правила при производстве ремонта в жилищах многоквартирных домов. Но проверить соблюдение норм достаточно сложно — о размахах опасного творчества соседа жильцы многоэтажек в лучшем случае делают выводы по звукам перфоратора и объему выброшенного из квартиры мусора. Попасть же внутрь и убедиться в том, не снесена ли несущая стена в угоду предпочтениям хозяина, закон запрещает — жилище человека неприкосновенно.
Механизмы, которые позволяют попасть внутрь и оценить масштабы перепланировки, существуют, но процесс этот крайне длительный и трудоемкий. А складываются дома в одно мгновение. Упростить процедуру и устранить правовые пробелы и намерены составители проекта.
"Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения — принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения", — сообщили в ведомстве.
В действующем законодательстве, по сути, лицо, уклоняющееся от визитов контролирующих органов по поводу незаконных перепланировок, приравнено к должнику. Что с точки зрения права не совсем правильно. Тем не менее судебная практика по принудительному посещению жилинспекторов уже накопилась в некоторых регионах.
"В жилые помещения, принадлежащие должнику (это понятие применяется к лицу, проводящему незаконную перепланировку), судебный пристав-исполнитель имеет право входить, при необходимости вскрывая дверь, только в том случае, если имеется письменное разрешение старшего судебного пристава, независимо от воли должника. Исключением из данного правила является исполнение исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника — здесь разрешение не требуется", — говорит адвокат Алексей Гавришев.
Скептики опасаются, что вместе с приставом в помещения смогут попасть третьи лица, а инициировать проверки будут, например, коллекторы. И это действительно повод для опасения. Однако авторы готовящегося законопроекта уверяют, что, помимо права проникновения в жилище на основании судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц госжилнадзора и органов муниципального жилконтроля, закон возложит на пристава обязанности исключить возможность прохода посторонних лиц в помещение, куда следует комиссия, а также обеспечить сохранность имущества лица, в доме которого проходит ревизия, пишут "Известия".
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Недвижимость , Статьи , Минюст РФ , газета "Известия"
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