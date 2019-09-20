Сколько стоит самая дешевая квартира в России

Самая дешевая квартира, продаваемая в России, расположена в городе Свирске Иркутской области и стоит 420 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

По данным портала, при составлении ТОП-10 дешевой недвижимости использовались данные из объявлений, при этом отбирались только «настоящие» квартиры, а не подселения, комнаты или доли в недвижимости.

Победителем рейтинга стала 32-метровая квартира на втором этаже трехэтажного дома в городе Свирске Иркутской области. Авторы объявления о продаже квартиры отметили, что она в хорошем состоянии и «в шаговой доступности больница, магазины, церковь», попросив за недвижимость 420 тысяч рублей.

Второе и третье места рейтинга заняли объявления о продаже 30-метровой «однушки» в Соликамске Пермского края (500 тысяч рублей) и нестандартной квартиры в центре Ессентуков (560 тысяч рублей). При этом самая дорогая квартира в рейтинге —

стоит 890 тысяч и расположена в строящемся 17-этажном жилом комплексе во Владимире.

«За 400-800 тысяч рублей современное, комфортное и просторное жилье невозможно купить даже в маленьких городках. Большинство квартир нашей «дешевой десятки» расположены или в двух-трехэтажных бараках, или в старых пятиэтажках. Некоторые объекты даже имеют удобства на улице», — подчеркнул генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

Он также предупредил потенциальных покупателей, что в таких квартирах — «ветхие коммуникации и засаленные обои».