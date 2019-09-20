Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.04
$
64.15
70.50
70.65
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.39
70.15
Индексы и котировки Brent
64.74
–0.14 Золото
1500.92
–0.06 РТС
1368.84
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
20.09
1.1015
–0.0020
05.09
1.1035
17.09
06.09
26.08

Сколько стоит самая дешевая квартира в России 

Рамблер 1 час назад
Сколько стоит самая дешевая квартира в России
Фото: РИА Новости
Самая дешевая квартира, продаваемая в России, расположена в городе Свирске Иркутской области и стоит 420 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Мир квартир».
По данным портала, при составлении ТОП-10 дешевой недвижимости использовались данные из объявлений, при этом отбирались только «настоящие» квартиры, а не подселения, комнаты или доли в недвижимости.
Победителем рейтинга стала 32-метровая квартира на втором этаже трехэтажного дома в городе Свирске Иркутской области. Авторы объявления о продаже квартиры отметили, что она в хорошем состоянии и «в шаговой доступности больница, магазины, церковь», попросив за недвижимость 420 тысяч рублей.
Второе и третье места рейтинга заняли объявления о продаже 30-метровой «однушки» в Соликамске Пермского края (500 тысяч рублей) и нестандартной квартиры в центре Ессентуков (560 тысяч рублей). При этом самая дорогая квартира в рейтинге —
стоит 890 тысяч и расположена в строящемся 17-этажном жилом комплексе во Владимире.
«За 400-800 тысяч рублей современное, комфортное и просторное жилье невозможно купить даже в маленьких городках. Большинство квартир нашей «дешевой десятки» расположены или в двух-трехэтажных бараках, или в старых пятиэтажках. Некоторые объекты даже имеют удобства на улице», — подчеркнул генеральный директор федерального портала Павел Луценко.
Он также предупредил потенциальных покупателей, что в таких квартирах — «ветхие коммуникации и засаленные обои».
Ранее риэлторская компания «Метриум» подсчитала, что самым доступным предложением на рынке новостроек в Москве по итогам июля стала студия площадью 19,8 квадратного метра в районе Кунцево стоимостью 3,184 миллиона рублей. Средняя же стоимость квартиры в июле 2019 года в массовом сегменте составила 9,84 млн рублей.
Какие профессии особо востребованы в России
Комментарии
Недвижимость , Павел Луценко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила свою цену на российский газ
Украина предложила свою цену на российский газ409
Украина задумалась о покупке российского газа
Украина задумалась о покупке российского газа8
Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику
Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику2
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Страшная зима: Украина потеряла российский газ1217
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах10
Видео
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
05:39
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Экономика Статьи
Россиян заставят больше работать
00:37
Россиян заставят больше работать
Экономика Статьи
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
01:33
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
Экономика Рынки
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
05:23
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
Компании </