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Уязвимость жилья россиян для мошенников признали проблемой 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Жилье россиян признали уязвимым для мошенников
Фото: РИА Новости
Росреестр и «Мои документы» в совместном заявлении рассказали о том, как безопасно совершать сделки с недвижимостью в электронном виде.
Рекомендации касаются недавних изменений в законодательстве: в августе 2019 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь собственники могут внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о том, что они имеют право использовать при сделках с жильем свою усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Для этого необходимо обратиться в любое отделение «Моих документов» и подать там заявление. Это разрешается сделать как в отношении всех принадлежащих объектов недвижимости, так и в отношении одного из них.
Если дом или квартира располагаются в другом регионе России, а заявитель находится в Москве, то оформлять документы нужно во Дворце госуслуг на ВДНХ. Другой вариант — обратиться в столичный Росреестр по почте, отправив туда нотариально заверенное заявление в бумажном виде.
Также в Росреестре напомнили, что еще одним способом защитить свою недвижимость от мошенников является заявление о невозможности государственной регистрации прав без личного участия собственника или его законного представителя. Подать заявление можно в центрах госуслуг или же через официальный сайт Росреестра. Данная мера направлена против фальсификации электронных подписей. Например, в июне 2019 года злоумышленникам удалось украсть московскую «сталинку», подделав УКЭП.
Ранее россиян предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники пытаются отобрать квартиру у собственника. Это махинации с залогом недвижимости при кредитовании, когда человеку дают подписать не договор займа, а договор обратного выкупа. В результате жилье стоимостью, например, два миллиона рублей переходит к мошеннику за 800 тысяч рублей.
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Недвижимость , Росреестр
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