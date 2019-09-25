Goldman Sachs: к 2022 году рынок киберспорта вырастет почти в три раза

К 2022 году объём рынка киберспорта вырастет с текущих $1,1 млрд почти до $3 млрд Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Goldman Sachs.

По прогнозам аналитиков, каждый год рынок киберспорта будет увеличиваться на $400-500 млн При этом соотношение выручки от разных источников будет меняться: если в 2017 году больше всего участники рынка получали от спонсорства, то к 2022-му на первое место выйдут медиаправа. Аналитики также считают, что призовые фонды киберспортивных турниров продолжат расти с той же скоростью и через три года они увеличатся примерно в 2,5 раза — с текущих $256 млн до $413 млн Сохранится и динамика роста аудитории: до 2022 года ожидается, что за киберспортом будут следить 276 млн человек.

Goldman Sachs — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Он занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами. В 2018 собственный капитал Goldman Sachs составил $90 млрд, а оборот превысил $36 млрд

Прогноз роста индустрии киберспорта | Источник: «Коммерсантъ»