В Москве появилось дешевое «псевдожилье»

Дешевое «псевдожилье» нашли в Москве

В столице вырос спрос на помещения, используемые в качестве жилья, но не имеющие официального статуса жилплощади, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные аналитиков «Миэль — Сеть офисов недвижимости». Эксперты выяснили разброс цен на столичные апартаменты и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты.

Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей.

Самый дорогой апартамент находится в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.

По словам аналитиков, апартаменты составляют не более 5% от общего объёма предложений на рынке столичной недвижимости.

«Апартаменты на рынке недвижимости появились достаточно давно, но этот формат только начинает обретать своих поклонников», — констатировалась руководитель офиса «Миэль на Фрунзенской» Ольга Тихонова.