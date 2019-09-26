В Москве появилось дешевое «псевдожилье»

В столице вырос спрос на помещения, используемые в качестве жилья, но не имеющие официального статуса жилплощади, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные аналитиков «Миэль — Сеть офисов недвижимости». Эксперты выяснили разброс цен на столичные апартаменты и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты.
Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей.
Самый дорогой апартамент находится в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.
По словам аналитиков, апартаменты составляют не более 5% от общего объёма предложений на рынке столичной недвижимости.
«Апартаменты на рынке недвижимости появились достаточно давно, но этот формат только начинает обретать своих поклонников», — констатировалась руководитель офиса «Миэль на Фрунзенской» Ольга Тихонова.
Ранее портал «Мир квартир» составил список самой дешёвой недвижимости в России. Победителем рейтинга стала 32-метровая квартира на втором этаже трехэтажного дома в городе Свирске Иркутской области. Второе и третье места рейтинга заняли объявления о продаже 30-метровой «однушки» в Соликамске Пермского края (500 тысяч рублей) и нестандартной квартиры в центре Ессентуков (560 тысяч рублей). При этом самая дорогая квартира в рейтинге стоит 890 тысяч и расположена в строящемся 17-этажном жилом комплексе во Владимире.