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В Москве появилось дешевое «псевдожилье» 

Lenta.ru 2 часа назад
В Москве появилось дешевое «псевдожилье»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Самые дешевые столичные апартаменты — формат недвижимости, предназначенный для жилья, но по документам имеющий нежилой статус — выставлены на продажу за 2,2 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Объект-рекордсмен представляет собой 20-метровую жилплощадь на цокольном этаже одного из жилых домов рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Апартаменты студийной планировки располагают отдельным входом, в помещении выполнен ремонт.
Самый дорогой апартамент, по статистике компании, выставлен на продажу за 2,2 миллиарда рублей — это 1000-метровый пентхаус в элитном ЖК в районе станции метро «Баррикадная».
В целом, как подсчитали в компании, доля апартаментов в общем объеме предложения московского рынка недвижимости не превышает пяти процентов. «Апартаменты на рынке недвижимости появились достаточно давно, но этот формат только начинает обретать своих поклонников», — прокомментировала ситуацию на рынке Ольга Тихонова, руководитель офиса «Миэль на Фрунзенской».
В сентябре в компании «Мир Квартир» составили рейтинг локаций Москвы с самым дешевым жильем. Лидерство досталось районам у станций метро «Зябликово», «Красногвардейская» и «Борисово» — средняя стоимость квадратного метра жилья здесь составляет 144 тысячи рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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