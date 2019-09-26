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Дом в Англии выставили на продажу за 80 рублей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Дом в Англии выставили на продажу за 80 рублей
Фото: SDL Auctions
Дом в Бирмингеме (Великобритания) продается на аукционе за один фунт стерлингов (80 рублей), но внутри здания все разрушено, пишет The Sun.
Дом находится примерно в 10 километрах от центра города и на таком же расстоянии от международного аэропорта Бирмингема. В здании три спальни с оригинальными чугунными каминами из 30-х годов и две гостиных.
Покупателям придется серьезно вложиться в ремонт дома, отмечает издание. Снаружи это обычное двухэтажное здание блокированной застройки (сплошной ряд домов, имеющих общие боковые стены) в приличном состоянии и с живой изгородью, но внутренние помещения находятся в аварийном состоянии: внутри обваливается штукатурка, в каждой комнате груды развалин, а вся кровля дырявая. Также в ванной комнате сломан унитаз, а раковина свисает со стены.
По данным риелторской компании Zoopla, средняя стоимость домовладения в Бирмингеме составляет 205,114 фунтов стерлингов (16,2 миллиона рублей).
В феврале 2018 года стало известно, что за пять лет работы московской городской программы «1 рубль за квадратный метр» инвесторы получили во временное пользование 20 исторических зданий. Арендаторы за бесценок получали в долгосрочную аренды объекты культурного наследия под обязательство провести дорогостоящую реконструкцию.
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