Дом в Англии выставили на продажу за 80 рублей

Дом в Бирмингеме (Великобритания) продается на аукционе за один фунт стерлингов (80 рублей), но внутри здания все разрушено, пишет The Sun.

Дом находится примерно в 10 километрах от центра города и на таком же расстоянии от международного аэропорта Бирмингема. В здании три спальни с оригинальными чугунными каминами из 30-х годов и две гостиных.

Покупателям придется серьезно вложиться в ремонт дома, отмечает издание. Снаружи это обычное двухэтажное здание блокированной застройки (сплошной ряд домов, имеющих общие боковые стены) в приличном состоянии и с живой изгородью, но внутренние помещения находятся в аварийном состоянии: внутри обваливается штукатурка, в каждой комнате груды развалин, а вся кровля дырявая. Также в ванной комнате сломан унитаз, а раковина свисает со стены.

По данным риелторской компании Zoopla, средняя стоимость домовладения в Бирмингеме составляет 205,114 фунтов стерлингов (16,2 миллиона рублей).

В феврале 2018 года стало известно, что за пять лет работы московской городской программы «1 рубль за квадратный метр» инвесторы получили во временное пользование 20 исторических зданий. Арендаторы за бесценок получали в долгосрочную аренды объекты культурного наследия под обязательство провести дорогостоящую реконструкцию.