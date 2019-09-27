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Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое 

Lenta.ru 3 часа назад
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
Фото: ТАСС
В сентябре 2019-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве (без учета сегмента элитной недвижимости) достигла 195 тысяч рублей, говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, в настоящее время столичная «вторичка» почти на 5 процентов дороже, чем пять лет назад, в «докризисном» 2014 году. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то рост цен на неновое жилье с осени 2018-го составил 6 процентов.
Среди административных округов города за последние пять лет сильнее всего выросли цены в Новой Москве, указывают в ЦИАН. «Вторичка» в Новомосковском округе стала в среднем дороже на 23 процента, в Троицком — на 16 процентов. Меньше всего цены увеличились в Зеленограде (на 3 процента) и в Юго-Восточном округе (на процент). А В Северо-Восточном округе стоимость вторичных квартир пока не вернулась к докризисным значениям (минус 2 процента по отношению к уровню сентября 2014-го).
«Цены не смогли превысить докризисный уровень в тех районах столицы, где в застройке преобладают "сталинки" или дома, которые пользовались репутацией престижных в последние годы советской Москвы, — уточняют аналитики. — Эта недвижимость постепенно устаревает как физически, так и морально. Именно этим можно объяснить отрицательную динамику в Гагаринском, Сокольниках, Крылатском и Лосиноостровском районах».
Ранее в сентябре сообщалось о падении спроса на вторичное жилье в Москве. По данным Росреестра, в августе в городе было зафиксировано 10,7 тысячи переходов прав на жилье по договорам купли-продажи — против 12,56 тысячи сделок месяцем ранее.
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Комментарии1
Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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