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Назван средний срок ипотечного кредита в России 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Назван средний срок ипотечного кредита в России
Фото: ТАСС
За полтора года средний срок ипотеки вырос на три года.
Россияне берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет. При этом в начале 2018 года это срок равнялся всего 14 годам.
По словам экспертов, срок вырос из-за активности банков, которые совместно с застройщиками стараются «продать» клиентам более дорогую недвижимость. Так, средняя сумма займов по итогам августа этого года составила 2,5 миллиона рублей — за аналогичный период прошлого года она увеличиалсь на 10%.
Помимо изменения поведения кредитных организаций, на рост суммы займа также влияет и снижение ключевой ставки. Вслед за ним привлекательнее становятся и условия банков, сообщает «РИА-Недвижимость» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Сумма ежемесячного платежа по вновь получаемым кредитам постепенно растет. С начала 2018 года по август текущего года этот показатель увеличился по стране на 12% — до 28 тысяч рублей.
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Недвижимость , Личный счет
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