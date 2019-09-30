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Вопрос выгоды: эксперты сравнили ипотеку и аренду 

Вести.Ru 3 часа назад
Вопрос выгоды: эксперты сравнили ипотеку и аренду
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Ипотека окажется выгоднее, если ставки аренды и цены на жилье будут расти примерно одинаковыми темпами, пишет РБК со ссылкой на исследование "Росбанка".
Аренда будет выгоднее ипотеки только в Москве, в остальных же городах более экономным вариантом окажется покупка жилья.
Авторы исследования сравнили также гипотетическую цену купленной в ипотеку квартиры и объем накопленных средств и пришли к выводу, что в большинстве крупных городов не получится накопить на жилье за срок, необходимый для выплаты ипотеки. Только в Москве за 18 лет накопится на депозите сумма, на 100 тысяч превышающая цену ипотечной квартиры. Однако стоит учитывать, что при получении налогового вычета покупка жилья становится выгоднее аренды, добавляют аналитики.
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Недвижимость , Личный счет , Росбанк , РБК
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