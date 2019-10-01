В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей

В Москве нашли самое дешевое съемное жилье

Lenta.ru со ссылкой на исследования специалистов агентства «ИНКОМ-Недвижимость» опубликовала список самого дешёвого съёмного жилья в пределах «старой» Москвы. Цены приятно удивят, требования заставят задуматься.

На первом месте списка расположилась комната в трёхкомнатной квартире в Ярославском районе на северо-востоке столицы. Для арендатора предоставляется вся необходимая мебель и бытовая техника. Путь до ближайших станций метро — «ВДНХ» или «Бабушкинская» составляет 7-10 минут. Стоимость аренды жилья — 9 тысяч рублей в месяц.

Следом по доступности располагается комната в трёхкомнатной «коммуналке» в девятиэтажке на 2-й Пугачёвской улице. Арендатору также не надо заботиться о меблировке и бытовой технике. Отмечается, что окна комнаты выходят во двор. Снять жильё можно за 10 тысяч рублей в месяц. Приятным бонусом окажется, что в эту сумму также входит оплата услуг ЖКХ. Однако заехать в комнату сможет только одна девушка.

Замыкает топ-3 комната в «трёшке» на Снайперской улице в семи минутах ходьбы от станции метро «Выхино». Предложение действительно только для одной девушки за 13 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики констатировали, что в Москве растёт спрос на апартаменты — помещения, используемые в качестве жилья, но не имеющие официального статуса жилплощади. Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей.