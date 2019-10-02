Определена главная угроза дачам в России

Страховщики выяснили, что летом 2019 года основной ущерб, который понесли российские дачники, был вызван стихийными бедствиями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование».

За компенсациями в компанию обратилось более 250 человек, недвижимость которых пострадала от природных катаклизмов. Больше всего среди них оказалось жителей Иркутской области, пострадавших из-за масштабного наводнения. Общая сумма выплат превысила 35 миллионов рублей.

Еще 180 заявок поступило страховщикам от россиян, столкнувшихся с ущербом из-за пожаров. Сумма выплат потерпевшим выросла на 23 процента по сравнению с прошлым годом, составив 59 миллионов рублей.

Третье место по ущербу, который фиксировали страховщики, заняли противоправные действия (кражи, грабежи). Этим летом более 30 клиентов « Сбербанк страхование» получили возмещение ущерба на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Количество выплат к прошлому году выросло на 35 процентов, а размер компенсаций — в пять раз.

Кроме того, россияне обращались за компенсациями из-за взрывов бытового газа, ударов молнии, падения летательных аппаратов и посторонних предметов, поломки электрооборудования.

В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов.

В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным МЧС, только в Тулунском районе тогда подтопило 233 дома.