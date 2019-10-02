Страховщики выяснили, что летом 2019 года основной ущерб, который понесли российские дачники, был вызван стихийными бедствиями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование».
За компенсациями в компанию обратилось более 250 человек, недвижимость которых пострадала от природных катаклизмов. Больше всего среди них оказалось жителей Иркутской области, пострадавших из-за масштабного наводнения. Общая сумма выплат превысила 35 миллионов рублей.
Еще 180 заявок поступило страховщикам от россиян, столкнувшихся с ущербом из-за пожаров. Сумма выплат потерпевшим выросла на 23 процента по сравнению с прошлым годом, составив 59 миллионов рублей.
Третье место по ущербу, который фиксировали страховщики, заняли противоправные действия (кражи, грабежи). Этим летом более 30 клиентов «Сбербанк страхование» получили возмещение ущерба на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Количество выплат к прошлому году выросло на 35 процентов, а размер компенсаций — в пять раз.
Кроме того, россияне обращались за компенсациями из-за взрывов бытового газа, ударов молнии, падения летательных аппаратов и посторонних предметов, поломки электрооборудования.
В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов.
В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным МЧС, только в Тулунском районе тогда подтопило 233 дома.