Москвичи готовы переехать

Жители Москвы, планирующие покупку квартиры в новостройке, готовы рассмотреть новый для себя район, если их устроят характеристики жилья и состояние инфраструктуры. Об этом со ссылкой на результаты опроса ГК ФСК сообщает «Лента.ру».

По данным издания, опрос, в котором приняли участие москвичи, показал, что 74% респондентов живут в своем районе десять и более лет. При этом, вне зависимости от сроков проживания в районе — 53% заинтересованных в покупке квартиры в новостройке готовы сменить место жительства в течение полугода. А в ближайшие год — полтора возможность переезда рассматривают уже 84% опрошенных.

При этом 38% москвичей, принявших участие в исследовании, выразили желание остаться в границах своего округа, 17% рассматривают свой округ и соседние, 18% — изначально имели планы по переезду в конкретный округ или район.

Еще 27% респондентов готовы переехать в любой из округов, если им понравится жилой комплекс, инфраструктура и транспортная ситуация в новом месте.

Ранее портал «Мир квартир» составил список самой дешёвой недвижимости в России. Победителем рейтинга стала 32-метровая квартира на втором этаже трехэтажного дома в городе Свирске Иркутской области стоимостью 420 тысяч рублей. При этом самая дорогая квартира в рейтинге стоит 890 тысяч и расположена в строящемся 17-этажном жилом комплексе во Владимире.