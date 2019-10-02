Москвичи массово захотели переехать

Большинство жителей российской столицы, планирующих покупку квартиры в новостройке, готовы переехать в принципиально новый для себя район, если их устроят характеристики жилого комплекса и состояние инфраструктуры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГК ФСК (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как показало исследование, 74 процента опрошенных москвичей живут в своем районе десять и более лет. Вместе с тем — и вне зависимости от сроков проживания в районе — 53 процента заинтересованных в покупке квартиры в новостройке готовы сменить место жительства в течение полугода. Готовность к переезду в ближайшие год-полтора подтвердили 84 процента опрошенных.

При этом 38 процентов респондентов выразили желание остаться в границах своего округа, 17 процентов рассматривают свой округ и соседние, 18 процентов изначально имели планы по переезду в конкретный округ или район. Еще 27 процентов опрошенных готовы переехать в любой из округов, если им понравится жилой комплекс, инфраструктура и транспортная ситуация в новом месте.

В июне текущего года стало известно, что 82 процента потенциальных покупателей недвижимости, живущих в Москве, рассматривают приобретение квартир за пределами столицы. Тройку регионов, чаще всего интересующих московских покупателей, составляют Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург.