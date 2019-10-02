Югорчанку обязали выплачивать чужие кредиты

Педагогу из Нижневартовска (ХМАО) Елене Борисовой приходится оплачивать чужие кредиты, также на квартиру женщины был наложен арест. Во всем виновата полная тезка югорчанки. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Елена Борисова рассказала, что ее квартира была арестована судебными приставами, а из заработной платы стали вычислять деньги на оплату кредитов, которые женщина не брала.

«В Московской области моя полная тезка Елена Анатольевна Борисова набрала кредитов в банках, а судебные приставы, не разобравшись, завели производство на меня. У нас совпадает все: имя, фамилия, отчество и дата рождения», — объяснила она ситуацию.

По словам югорчанки, впервые она узнала о кредитах несколько лет назад, когда ей позвонили представители банка. Елена объяснила, что это ошибка и никаких задолженностей у нее нет. Тогда ее попросили написать заявление и обещали уладить проблему, но вскоре звонки начинались снова.

«Зимой я узнала, что наложен арест на мою квартиру. Пришлось обращаться к юристу. Пока разбирались — арестовали и мой зарплатный счет, откуда уже сняли четыре тысячи рублей», — рассказала женщина.

Елена Борисова объяснила, что Нижневартовский суд встал на ее сторону и снял арест с квартиры. Однако тезка югорчанки задолжала банкам 600 тысяч рублей. В Нижневартовской службе судебных приставов сказали, что с проблемой знакомы, но не могут помочь.