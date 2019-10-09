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Мутко: в России снизились ставки по ипотеке 

Парламентская газета + ещё 2 45 минут назад
Мутко заявил о снижении ставок по ипотеке
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Ипотечные ставки в России в октябре снизились до значений, заложенных в национальном проекте «Жильё и городская среда», сообщил вице-премьер Виталий Мутко на «правительственном часе» в Госдуме.
По его словам, целевые показатели по ипотеке на 2019 год — 8,9 процента, и банки уже «начинают их достигать».
«Каждое снижение ставки на 1 процент увеличивает платежеспособный спрос на 25-30 процентов», — подчеркнул Виталий Мутко.
Он отметил, что по отдельным программам банки предлагают и более низкую ставку.
При этом Правительство реализует набор социальных мер для помощи гражданам, взявшим ипотеку. Это помощь заёмщикам, оказавшимся в сложной ситуации, ипотека под шесть процентов для семей, в которых рождаются дети, субсидии в 450 тысяч рублей для семей, в которых родится третий и последующий ребёнок. Также готовится к запуску программа льготного ипотечного кредитования на Дальнем Востоке по ставке два процента, сообщил Виталий Мутко.
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Комментарии1
Недвижимость , Личный счет , Ставки по ипотеке , Виталий Мутко , Госдума
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