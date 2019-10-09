Мутко заявил о снижении ставок по ипотеке

Мутко: в России снизились ставки по ипотеке

Ипотечные ставки в России в октябре снизились до значений, заложенных в национальном проекте «Жильё и городская среда», сообщил вице-премьер Виталий Мутко на «правительственном часе» в Госдуме

По его словам, целевые показатели по ипотеке на 2019 год — 8,9 процента, и банки уже «начинают их достигать».

«Каждое снижение ставки на 1 процент увеличивает платежеспособный спрос на 25-30 процентов», — подчеркнул Виталий Мутко.

Он отметил, что по отдельным программам банки предлагают и более низкую ставку.

При этом Правительство реализует набор социальных мер для помощи гражданам, взявшим ипотеку. Это помощь заёмщикам, оказавшимся в сложной ситуации, ипотека под шесть процентов для семей, в которых рождаются дети, субсидии в 450 тысяч рублей для семей, в которых родится третий и последующий ребёнок. Также готовится к запуску программа льготного ипотечного кредитования на Дальнем Востоке по ставке два процента, сообщил Виталий Мутко.