В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму

По итогам третьего квартала 2019 года суммарная стоимость сделок с высокобюджетной недвижимостью в Москве превысила 26,5 миллиарда рублей, что является рекордной суммой за последние три года. Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Средний бюджет сделки в элитных и премиальных новостройках Москвы увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 миллионов рублей. В элитном сегменте средневзвешенная цена достигла максимального значения за последние три года — 1,145 миллиона рублей за «квадрат» (плюс 19 процентов в годовой динамике). За «квадрат» премиум-класса (чуть ниже элитного) придется отдать 613 тысяч рублей (рост цены на шесть процентов за год). Для сравнения: цена среднестатистического квадратного метра на столичном рынке выросла за год на 11 процентов и составляет 841 тысячу рублей.

Средняя площадь проданного лота — 128 квадратных метров, что на девять процентов больше прошлого года. Элитную недвижимость чаще всего покупают в таких районах, как Хамовники (19 процентов сделок), Пресненский (17 процентов) и Раменки (15 процентов). Предпочтение отдают пентхаусам, таунхаусам, двухуровневым форматам жилья и лотам с террасами.

К октябрю 2019 года предложение жилья в готовых элитных и премиальных новостройках достигло пиковых значений с 2016 года: доля квартир и апартаментов в сданных объектах достигла 44 процентов. Это на 15 процентных пунктов превышает значение аналогичного показателя 2018-го.

По данным риелторов, в августе 2019 года самая дорогая квартира России продавалась в Москве за 968 миллионов рублей. Она занимает площадь в 240 квадратных метров и находится в отреставрированном доходном доме 1812 года на территории элитного жилого комплекса рядом с Никитскими воротами.