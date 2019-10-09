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Многоэтажные квартиры стали доступнее для москвичей 

Lenta.ru 3 часа назад
Многоэтажные квартиры стали доступнее для москвичей
Фото: ТАСС
Средняя стоимость многоуровневой квартиры в столичных жилых комплексах в сентябре 2019 года составила порядка миллиона рублей. Вместе с тем в Москве распространяется сегмент более доступных многоуровневых квартир. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Более демократичное многоэтажное жилье относится к сегменту бизнес-класса, средняя стоимость метра в таких квартирах находится на уровне 371 тысячи рублей. Значительная часть (52 процента) такого предложения, по данным компании, сосредоточена в Северном административном округе Москвы. Многоуровневые лоты в этом округе продаются по цене порядка 400 тысяч рублей за метр.
Самые дешевые многоэтажные варианты, как отмечают аналитики, можно найти в Юго-Западном административном округе. Средняя стоимость метра такого предложения там не превышает 210 тысяч рублей. «Многоуровневый формат становится все популярней. Появляются различные вариации лотов данной категории как в высокобюджетном, так и в массовом сегментах», — прокомментировал данные исследования Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.
Ранее в октябре аналитики Savills рассказали о самой дорогой квартире Москвы из числа выставленных на продажу в сентябре 2019 года. Лидером рейтинга оказался пентхаус площадью 735 квадратных метров в одном из элитных ЖК на Патриарших прудах. Недвижимость продается за 2,4 миллиарда рублей.
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Недвижимость , Андрей Соловьев , Lenta.ru
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