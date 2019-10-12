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Названа стоимость самой большой квартиры в Петербурге 

Мир24 + ещё 7 3 часа назад
Названа стоимость самой большой квартиры в Петербурге
Фото: РИА Новости
Самую большую квартиру в Санкт-Петербурге можно приобрести за 650 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».
Квартира площадью 539 квадратных метров занимает первый этаж семиэтажного жилого дома. В ней семь комнат, расположенных на двух уровнях. В комнатах выполнен авторский дизайн с привлечением антикварной мебели.
Вторую строчку рейтинга самых больших квартир северной столицы занимает 502-метровое жилье в одном из клубных домов центра города. Объект впечатляет собственным лифтом для автомобиля, а также 100-метровой гостиной со стеклянной стеной. За квартиру просят 138 миллионов рублей.
На третьем месте — квартира площадью 492 квадратных метра с панорамным видом на Неву. Недвижимость выставили на продажу за 118 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира России площадью 240 квадратных метров продается в Москве за 968 миллионов рублей. Она расположена на территории элитного жилого комплекса у Никитских ворот в отреставрированном старинном доме 1812 года постройки.
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Недвижимость , Lenta.ru
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