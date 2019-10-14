В России упали цены на аренду жилья

Стоимость съемных квартир в нескольких российских «миллионниках» в октябре 2019 года снизилась — собственники жилья готовы уступить арендаторам до 1,5 тысячи рублей в месяц относительно сентябрьских ставок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц. В некоторых городах зафиксировано еще более выраженное падение цен на отдельные типы жилья, подчеркивают в ЦИАН . Так, двухкомнатные квартиры в Омске потеряли в цене 11 процентов (до уровня 16,1 тысячи рублей в месяц), в Екатеринбурге — 10 процентов (до 29,4 тысячи рублей).

Как пишет издание, средняя стоимость съемной квартиры в российских городах миллионниках составила в октябре 2019-го 16,05 тысячи рублей в месяц. Средний дисконт относительно ожиданий сентября 2019 года, по оценке ЦИАН, в большинстве крупных городов составил от тысячи до полутора тысяч рублей за квартиру в месяц. Такая тенденция свидетельствует о сложностях со спросом.