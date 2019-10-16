Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами на хлеб

Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита крупных городов России. За год — с сентября 2018 по сентябрь 2019 года — больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20 процентов, до 36 рублей. Стоимость «Дарницкого» выросла на восемь процентов, до 26 рублей. «Нарезной» батон и «Бородинский» хлеб подорожали на семь процентов, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились — на четыре процента, до 27 рублей.

Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей. При этом минимальная цена ржаной буханки всего восемь рублей, а максимальная — 198 рублей. Самый дешевый ржаной можно купить в Нижнем Новгороде (за 21 рубль) и Перми (за 23 рубля), чуть дороже — в Воронеже (за 26 рублей) и Петербурге (за 31 рубль). Дороже всего ржаной хлеб стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей).

Средняя цена белого батона — 29 рублей: самая высокая — в Воронеже (40 рублей) и Петербурге (37 рублей), самая низкая — в Перми и Нижнем Новгороде (25-26 рублей). В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре «Нарезной» батон в среднем стоит 29 рублей. «Бородинский» хлеб можно приобрести в среднем за 33 рубля. Самый дешевый «Бородинский» в Перми (23 рубля), а самый дорогой — в Петербурге (57 рублей). В Москве такой черный хлеб стоит 44 рубля.

Пшеничный хлеб оценивается в среднем в 27 рублей, при этом самый дорогой стоит 180 рублей. Дороже всего пшеничный хлеб в Волгограде и Самаре (28 рублей), в Ростове-на-Дону и Воронеже (30 и 34 рубля), в Петербурге и Москве (38 и 40) рублей. Самый дешевый — в Перми и Новосибирске (22 и 24 рубля). Средняя цена на «Дарницкий» хлеб — 26 рублей, минимальная и максимальная — восемь и 180 рублей. Недорого такой хлеб продается в Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже (17-18 рублей). Дорогой «Дарницкий» оказался в Москве (27 рублей) и Петербурге (36 рублей).