Должников по ипотеке будут выселять принудительно

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Эксперты уверены, этот тренд будет набирать обороты, что, учитывая интересы коллекторов, поставит должников в затруднительное положение.

Первым, кто купил большой объем закладных, по которым к нему перешли права требования, обеспеченные недвижимостью, стало коллекторское агентство ЭОС. Компания пока не разглашает точный объем, названия банков и цену покупки. Известно, что оценку недвижимости проводили специализированные оценщики, которые не учитывали, является ли та или иная квартира единственным жильем должника, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство.

Гендиректор ЭОС Антон Дмитраков уверяет, что агентство будет стараться вернуть должников в график платежей. Если последний так и не начнет погашать долг, ему предложат добровольную продажу квартиры под контролем агентства. В случае отказа оно обратится в суд. После соответствующего решения недвижимость все равно будет выставляться на торги. Если она не продастся, судебный пристав предложит коллекторской организации забрать недвижимость в счет погашения долга. Через пять дней задолжавших по кредиту хозяев принудительно выселят из жилья.

По мнению участников рынка, этот тренд будет набирать обороты, поскольку ипотечные кредиты составляют более 40% от общего объема ссуд физлиц. В то же время, как считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, такая практика вызовет напряжение у заемщиков. Если банки пытаются войти в положение и предложить заемщикам способ выхода из ситуации, то коллекторам это делать незачем.

«Им с точки зрения экономической модели будет легче реализовать залог и получить прибыль настолько быстро, насколько это возможно и позволяет законодательство», — уверена собеседница газеты.

К слову, ряд крупных федеральных банков, опрошенных изданием, не намерены продавать долги своих клиентов коллекторским агентствам.