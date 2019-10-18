Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.15
71.12
71.34
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.48
71.10
Индексы и котировки Brent
60.06
+0.03 Золото
1488.14
+0.05 РТС
1354.75
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1130
+0.0167
03.10
1.0963
15.10
04.10
23.09

Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
По итогам третьего квартала 2019-го квадратный метр жилья в петербургских новостройках подорожал на 8,5 тысячи рублей — по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы агентства Active, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, квартальный рост цен на новое жилье в Санкт-Петербурге был не столь выраженным: «квадрат» подорожал на 2,6 процента, или на 3 тысячи рублей за три месяца. В среднем квадратный метр квартир в новостройках эконом— и комфорткласса в октябре стоит 116,4 тысячи рублей.
Эксперты указывают, что объективных факторов для подорожания недвижимости в городе нет. «Скорее всего это (увеличение цен рядом застройщиков — прим. „Ленты.ру“) связано с сезонным оживлением рынка. Как правило, осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья. Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей», — поясняют в Active.
Ранее, в августе, был назван район Петербурга с аномально дешевым жильем. По данным аналитиков, квартиры в Колпинском районе уступают в цене недвижимости, строящейся в пригородах культурной столицы. Купить квартиру в Колпино можно по цене от 1,8 миллиона рублей.
Как правильно работать в праздники
Последние новости
Спецназ ФСБ задержал начальника из самого «элитного» отдела полиции Москвы Спецназ ФСБ задержал начальника из самого «элитного» отдела полиции Москвы Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе Горбачев рассказал об обращении к Путину Горбачев рассказал об обращении к Путину
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика3
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Российская экономика неожиданно разогналась
Российская экономика неожиданно разогналась36
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах1
«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
Видео
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение