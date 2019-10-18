Найдено самое дешевое жилье Москвы

Самая дешевая квартира на первичном рынке недвижимости «старой» Москвы выставлена на продажу за 2,74 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков компании Urbanus (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В минимальном для Москвы бюджете предлагается приобрести студию площадью 12,8 квадратного метра в апарт-комплексе «Янтарь Apartments» на севере столицы. Второе место досталось предложению стоимостью 3,36 миллиона рублей — это студия площадью 20,3 квадратного метра в ЖК «Жемчужина Зеленограда». Третью строчку рейтинга доступных квартир в новостройках занимает студия площадью 23,2 квадратного метра в апарт-комплексе Citimix (ЗАО).

Помимо лидеров рейтинга, в десятку новостроек с минимальной стоимостью квартир вошли также ЖК «Мякинино Парк», Nord, «Легендарный квартал на Березовой аллее», «Люблинский парк», «Столичные поляны», «ВЛюблино» и «Дмитровский парк». Стоимость квартир в этих новостройках находится в пределах от 3,5 до 4 миллионов рублей, площадь предложений варьируется от 19,8 до 26,2 квадратного метра.

Ранее в октябре аналогичный рейтинг составили аналитики компании «Метриум». По их данным, самое дешевое предложение на первичном рынке Москвы — студия площадью менее 12 «квадратов», расположенная в жилом комплексе на Фрезерной улице (Юго-Восточный округ).