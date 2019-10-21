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Дрозденко направил проект бюджета Ленобласти на рассмотрение в ЗАКС 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Дрозденко направил проект бюджета Ленобласти на рассмотрение в ЗАКС
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил проект областного закона о бюджете на 2020-2022 годы, в котором основной упор сделан на развитие и поддержание областной социальной инфраструктуры, на рассмотрение в Законодательное собрание Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2020 году составят 141,8 миллиардов рублей, в 2021 — 150,1 миллиарда рублей, в 2022 — 151,9 миллиарда рублей. Расходы в 2020 году — 149,8 миллиарда рублей, в 2021 — 158,7 миллиарда рублей, в 2022 — 156,5 миллиарда рублей. Дефицит в 2020 и 2021 году составит 6%, к 2022 году снизится до 3%", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на формирование адресной инвестиционной программы в законопроекте заложены не менее 10% от общих расходов областного бюджета. В 2020 году на АИП будет направлено 15,6 миллиона рублей, в 2021 — 18,5 миллиона рублей, в 2022 — 11,8 миллионов рублей.
"Большая часть средств в рамках адресной инвестиционной программы будет направлена на образование, здравоохранение и дороги. В области начнется строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, два детских садов в деревне Малое Верево и городе Сосновый Бор, двух школ в деревне Малое Карлино и в поселке Заборье. Заложены средства на проектирование и строительство пожарных депо в селе Алеховщина и поселке Агалатово, производственного бизнес-инкубатора во Всеволожском районе и здания под бизнес-инкубатор в поселке Тайцы", — отметили в пресс-службе.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Александр Дрозденко , РИА Новости
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