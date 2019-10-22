Подмосковье недосчиталось полноценного жилья

В Подмосковье в третьем квартале 2019 года на первичном рынке «загородки» только один из 16 появившихся коттеджных поселков застроен. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость» , поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Оставшиеся 15 поселков обеспечены коммуникациями и инфраструктурой не более чем на 20 процентов. Все 15 незастроенных поселков состоят из участков без подряда (УБП) — земельных наделов без каких-либо построек на них. На долю УБП в октябре 2019 года приходится 73 процента загородного предложения. Среди поселков с коттеджами доля готового предложения равняется пяти процентам, подсчитали в «ИНКОМ».

По статистике компании, общий объем предложения на загородном рынке в начале четвертого квартала 2019-го составил 50 949 лотов. Больше всего загородной «первички» сосредоточено на Новорязанском шоссе (17 процентов всего предложения), на Новой Риге (11 процентов), Дмитровском, Киевском и Симферопольском шоссе (каждое направление — по 8 процентов). Средний метраж коттеджа составляет 271 квадратный метр, таунхауса — 162 «квадрата», квартиры в «малоэтажке» — 57 квадратных метров, УБП — 14 соток.

В октябре текущего года риелторы подсчитали, что за год спрос на «загородку» первичного рынка недвижимости также сократился в Троицком и Новомосковском округах столицы — минус 27 процентов.