Ипотечные ставки снизятся

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%, в связи с этим большинство кредитных организаций намереваются уменьшить ставки по ипотечным кредитам.

В аналитическом центре ДОМ.РФ рассказали, что в 2020 году ставки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ожидаются на уровне 8,7% годовых. Руководитель дирекции развития розничного электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин сообщил, что в банке планируется установить ставки от 5% по партнёрским программам и на уровне 8,7% по всем основным, передаёт ТАСС.

Также о планах пересмотреть ставки сообщили в нескольких других крупных банках. При этом потребительские кредиты дешеветь вряд ли будут. Так, в Райффайзенбанке заявили, что снижение ключевой ставки уже заложено в нынешнюю стоимость кредитов.

Снижение ставок по вкладам планируют провести в Промсвязьбанке , БКС Банке и ряде других участников рынка.