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Ипотечные ставки снизятся 

News.ru 14 минут назад
Ипотечные ставки снизятся
Фото: globallookpress.com
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%, в связи с этим большинство кредитных организаций намереваются уменьшить ставки по ипотечным кредитам.
В аналитическом центре ДОМ.РФ рассказали, что в 2020 году ставки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ожидаются на уровне 8,7% годовых. Руководитель дирекции развития розничного электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин сообщил, что в банке планируется установить ставки от 5% по партнёрским программам и на уровне 8,7% по всем основным, передаёт ТАСС.
Также о планах пересмотреть ставки сообщили в нескольких других крупных банках. При этом потребительские кредиты дешеветь вряд ли будут. Так, в Райффайзенбанке заявили, что снижение ключевой ставки уже заложено в нынешнюю стоимость кредитов.
Снижение ставок по вкладам планируют провести в Промсвязьбанке, БКС Банке и ряде других участников рынка.
Как писал News.ru ранее, глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддерживает снижение Центробанком ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 6,5%. Он считает этот уровень объективным и соответствующим уровню инфляции.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Экономика , Максим Орешкин , Райффайзенбанк Австрия , Промсвязьбанк , Минэкономразвития , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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