Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного «Совхоза им. Ленина» к его директору, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину , и постановил взыскать с него 1,066 млрд рублей.

Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей, — цитирует РИА Новости решение судьи Рустама Бирюкова.

Ольга Маркины, Шестеро акционеров совхоза: Иван, Тамара Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около 1 млрд рублей упущенной выгоды. Они утверждают, что ущерб им был причинён из-за внесения в 2008 году в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент» двух земельных участков совхоза, которые, по мнению истцов, имели рыночную стоимость в 1,1 млрд рублей. В 2018 году сделка была признана незаконной, а упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость пользования этой землёй за десять лет.

Как писал News.ru, ранее арбитражный суд Московской области принял решение о блокировке акций Павла Грудинина, его троих детей и работника предприятия Александра Фролова . Заявление в суд по иску шести акционеров «Совхоза им. Ленина» подала бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Ирина Грудинина. Они обвиняют Грудинина в сокрытии имущества, которое принадлежало бывшим супругам.

Ирина Грудинина поддерживает требования истцов, но участвует в деле в качестве третьего лица. При этом передачу предпринимателем части акций в номинальное владение своим детям суд признал способом сокрытия имущества. Это и стало причиной блокировки операции с акциями «Совхоза им. Ленина».