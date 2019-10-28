Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.85
70.65
70.85
Прогноз
04.11 – 11.11
$
64.20
71.10
Индексы и котировки Brent
61.63
+0.05 Золото
1492.06
–0.06 РТС
1411.92
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1100
+0.0073
14.10
1.1027
24.10
14.10
02.10

Найден самый дорогой частный дом Москвы 

Lenta.ru 3 часа назад
Найден самый дорогой частный дом Москвы
Фото: ЦИАН
Самое дорогое индивидуальное домовладение на территории Москвы выставлено на продажу за 438 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Объект представляет собой трехуровневый таунхаус — сблокированный дом — в составе строящегося жилого комплекса на Долгоруковской улице (Тверской район Москвы). Недвижимость имеет статус апартаментов, то есть, фактически, относится к нежилому фонду. Площадь таунхауса — 551 квадратный метр, в нем три отдельных входа, есть собственный лифт. В стоимость лота входит подземный паркинг на четыре автомобиля. Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в середине 2021 года.
Второе место рейтинга самых дорогих частных домов Москвы досталось трехуровневому объекту в Китай-городе. Таунхаус площадью 260 квадратных метров также имеет статус апартаментов, он входит в состав реконструируемого особняка конца XIX века. Стоимость объекта — 265 миллионов рублей. Сдача жилого комплекса намечена на третий квартал 2020 года.
Третью строчку занял пентхаус площадью 279 квадратных метров в составе жилого комплекса, строящегося в районе Очаково-Матвеевское. Объект имеет статус квартиры, располагает отдельным входом с улицы и небольшим собственным участком. Стоимость пентхауса — 135 миллионов рублей.
Ранее в октябре аналитики портала «Мир Квартир» подсчитали, сколько времени понадобится жителям российских регионов, чтобы накопить на среднестатистический частный дом. Быстрее всего — за два года — обеспечить необходимые накопления, по данным компании, могут жители Чукотки. Средний по России показатель составляет восемь лет.
Видео дня. Поездку на метро можно будет оплатить бутылками
Последние новости
Медведев поручил ускорить российскую экономику Медведев поручил ускорить российскую экономику Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади
Комментарии 
Теги:
Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристы заплатят: Турция вводит новый налог
Туристы заплатят: Турция вводит новый налог
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины9
«Нафтогаз» готов к продолжению переговоров по газу
«Нафтогаз» готов к продолжению переговоров по газу1
«Роснефть» обвинила США из-за Венесуэлы
«Роснефть» обвинила США из-за Венесуэлы
Россияне перешли в режим экономии
Россияне перешли в режим экономии7
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
12:18
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Экономика
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Украина признала поражение в споре с Россией
01:54
Украина признала поражение в споре с Россией
Экономика
Трамп дал Украине моральный стимул
03:44
Трамп дал Украине моральный стимул
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение