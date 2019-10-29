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В России вступили в силу налоговые льготы для дачников 

РИА Новости + ещё 7 51 минуту назад
В России появились налоговые льготы для дачников
Фото: РИА Новости
Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, сообщает "Парламентская газета".
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
Так, налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.
От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Парламентская газета
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