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Найдена самая роскошная дача Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Найдена самая роскошная дача Крыма
Фото: ЦИАН
Стоимость самого дорогого дома Республики Крым составляет 1,15 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков компании ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В таком бюджете покупателям предлагается 1200-метровый дом в поселке Гаспра под Ялтой на участке в 77 соток. В основном доме семь спален, парадный зал, собственный спа-комплекс. На участке также расположены гостевой дом, летняя кухня и бассейн. Объект одновременно является и самым дорогим на территории всего Южного федерального округа (ЮФО) России, отмечают в ЦИАН.
Второй по стоимости жилой объект ЮФО — 1000-метровая загородная резиденция в Сочи. В состав лота входят три жилых дома и два открытых бассейна на участке в 62 сотки. Недвижимость выставлена на продажу за 500 миллионов рублей. Третью строчку рейтинга в ЦИАН отвели усадьбе на хуторе Камышеваха Ростовской области. Стоимость домовладения — 200 миллионов рублей, в его состав входят 730-метровый главный дом, дом для гостей, гараж, помещения для обслуживающего персонала и охраны, а также открытый бассейн. Площадь участка — 100 соток.
Ранее аналитики компании исследовали предложение дорогого жилья на территории Северо-Кавказского федерального округа России. Самой дорогой квартирой округа оказалась 178-метровая недвижимость в одном из домов курортной зоны Ессентуков. Стоимость квартиры составила 33 миллиона рублей.
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Теги:
Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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