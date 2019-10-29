Эксперты подсчитали потери россиян от контрсанкций

Специалисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) пришли к выводу, что введение продуктового эмбарго, как ответ западным санкциям, обходится российским потребителям в 445 млрд рублей ежегодно, сообщает «Коммерсант». В перерасчете на каждого россиянина это по 3 тысячи рублей на человека.

Исследование экспертов под названием «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» было опубликовано на форуме исследований Восточной Европы и переходных экономик. Авторы работы проанализировали потребление, выпуск и цены санкционных продуктов в 2013 и 2018 годах.

В результате аналитики пришли к выводу, что успешно заменить поставки из-за рубежа удалось только собственным производством птицы, свинины помидоров: в результате экономическая выгода составила около 75 миллиардов рублей. По остальным категориям продуктов потери российских потребителей оцениваются в 445 миллиардов рублей каждый год.

Аналитики подчеркнули, что львиная доля этой суммы (84%) перераспределяется в пользу отечественных производителей, которым тем не менее не удалось наладить флективное импортозамещения. Часть денег уходит другим странам: Белоруссии, Аргентине, Швейцарии, Уругваю и Чили.

«Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен», — приводит издание заключительную часть исследования.